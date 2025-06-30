Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

Держать аппетит под контролем помогут пять простых лайфхаков, о них рассказала нутрициолог Наталья Шилова. В частности, она предложила пить больше воды и заканчивать прием пищи овощами.«Если хочется сладкого, можно съесть белок. Например, творог, яйцо, горсть орехов — они снизят тягу к сахару, — рекомендовала Шилова. — Заканчивать прием пищи лучше овощами — они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости. А справиться с вечерним голодом поможет овощной салат или протеиновый коктейль».Нутрициолог также посоветовала пить больше воды. Она объяснила, что нередко жажда маскируется под голод, что может приводить к перееданию.«Избегайте "пустых" калорий. Сладкие напитки и снеки не насыщают организм, но добавляют ненужные калории к рациону, — объяснила эксперт. — Не нужно обманывать мозг — достаточно дать организму правильные нутриенты. Сбалансированное питание с акцентом на белки, полезные жиры и клетчатку поможет оставаться сытым, энергичным и стройным без жестких диет».

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