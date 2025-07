Японские исследователи выявили положительное влияние витамина C на кожу

Японские учёные обнаружили, что витамин C способен активировать гены, отвечающие за рост и восстановление кожи. Эти выводы были представлены в журнале Journal of Investigative Dermatology и основаны на результатах лабораторных исследований с использованием моделей человеческой кожи. Полученные данные подчеркивают, что витамин C влияет не только на поверхностное состояние кожи, но и запускает глубокие клеточные процессы.Команда исследователей под руководством доктора Исигами использовала эпидермальные эквиваленты — трёхмерные модели, имитирующие строение кожи человека. Эти модели получили питание снизу через жидкую питательную среду, аналогично тому, как кожа получает вещества из кровотока, в то время как верхняя часть оставалась открытой, как в естественных условиях. Такой подход позволил максимально точно воспроизвести физиологическую среду для оценки действия витамина C.В ходе эксперимента использовались две концентрации витамина — 0,1 и 1,0 мМ, что сопоставимо с уровнями, поступающими в кожу через кровоток. Уже на седьмой день стало заметно, что в участках, обработанных витамином C, утолщался внутренний слой эпидермиса. Это происходило за счёт увеличения числа кератиноцитов — основных клеток кожи, участвующих в формировании её защитного слоя. Интересно, что толщина рогового слоя — внешнего барьера из мёртвых клеток — практически не менялась, что говорит о направленном воздействии витамина на активные, живые клетки кожи.На четырнадцатый день различия стали ещё более выраженными: внутренний слой продолжал утолщаться, а внешний стал тоньше. Это означает, что витамин C не просто стимулирует рост новых клеток, но и оптимизирует процесс обновления кожи, обеспечивая более эффективное образование функционального защитного барьера. Увеличение количества Ki-67-положительных клеток — одного из маркеров клеточного деления — подтвердило усиленную пролиферацию.Механизм действия витамина C основан на эпигенетическом влиянии — он способствует удалению метильных групп с ДНК, что повышает активность определённых генов. Этот процесс называется деметилированием и имеет важное значение для активации клеточных функций, таких как рост, размножение и дифференцировка. Когда гены «заблокированы» метильными группами, синтез белков замедляется. Витамин C, удаляя эти группы, словно открывает «доступ» к важным участкам генетического кода, активируя процессы регенерации.Исследование подчеркивает потенциальную ценность витамина C как средства не только для общего ухода за кожей, но и для терапевтического применения, особенно у пожилых людей или тех, кто столкнулся с повреждением кожного покрова. Он может стать эффективной составляющей в составах против старения кожи, в медицинской косметике или при лечении кожных заболеваний, связанных с истончением эпидермиса.Дополнительно стоит отметить, что ранее другие исследования также указывали на способность витамина C усиливать выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи. В комплексе эти свойства делают его незаменимым компонентом для поддержания здоровья кожи на клеточном уровне.

