Озвучены группы продуктов, способных подавлять чувство голода

Диетолог Мария АбиХанна из Объединенных Арабских Эмиратов рассказала, как с помощью рациона питания контролировать аппетит, удерживая вес и даже добиваясь его снижения. Помогут пять компонентов меню: полезные жиры, белки, клетчатка, медленно усваиваемые углеводы и зеленые листовые овощи.Жиры крайне нужны организму для поддержки здоровья, особенно, нервной системы и иммунитета. Полезных жиров достаточно в авокадо, орехах и жирной рыбе, в частности, в скумбрии, палтусе и пр. Помимо этого, жиры в ограниченных объемах помогают в усвоении витаминов и минералов, в том числе, витаминов А и D, что уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний».Белки тоже способны продлевать чувство насыщения, что служит профилактикой приступов голода. Норма потребления белка для взрослых женщин - в среднем, около 45 граммов в день, для мужчин — порядка 55 граммов. Для этого стоит включать в рацион мясо и молоко, яйца, греческий йогурт и стручковую фасоль.Насыщающим эффектом отличается и клетчатка, она содержится в овощах и фруктах, крупах, семенах чиа. Она при переваривании не повышает уровень сахара в крови, что способствует стабильности аппетита.Кладезь клетчатки и витаминов – ещё и зеленые листовые овощи. Помимо всего прочего, они придают блюдам объём, что вызывает насыщение без дополнительных калорий.Диетолог также порекомендовала обратить внимание на медленные углеводы, содержащиеся, в частности, в крупах и сладком картофеле. Их особенность – медленное усваивание, без резких скачков сахара в крови.

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