Перечислены снижающие эффективность лекарств напитки

Кислые фруктовые соки могут снижать эффективность препаратов от изжоги, рассказал клинический фармаколог Александр Быков.По словам Быкова, свежие фрукты содержат значительное количество органических кислот: яблочную, лимонную, винную. Они способны изменять pH среды в желудочно-кишечном тракте, что может повлиять на действие препаратов. «Исследования показывают, что кислые фруктовые соки могут снижать эффективность антацидных препаратов, влиять на всасывание некоторых лекарственных средств и изменять время их высвобождения из защитных оболочек», — объяснил фармаколог.Кроме того, грейпфрут и другие цитрусовые содержат фуранокумарины — вещества, которые способны изменять метаболизм лекарств. Это, в свою очередь может привести к риску передозировки или свести на нет лекарственное действие препарата, отметил врач. Быков подчеркнул, что даже небольшой стакан грейпфрутового сока может вызвать эффект, сохраняющийся до трех дней. Кроме того, высокая концентрация фруктозы, характерная для летних фруктов, создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, заключил специалист.

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