Правда ли, что уксус помогает сбить температуру: отвечает врач

Когда градусник показывает выше 38°C, включается тревога и желание действовать немедленно. В ход идут и аптечные жаропонижающие, и проверенные «бабушкины» методы — например, растирание уксусом. Считается, что это помогает снизить жар.Но насколько эффективно и безопасно использовать уксус при температуре?Почему поднимается температура?Повышение температуры тела — это естественный механизм иммунной защиты. Таким образом организм активирует иммунную систему и создает некомфортные условия для размножения вирусов и бактерий. Обычно температуру ниже 38°C сбивать не рекомендуют. Но если жар выше или человек чувствует себя очень плохо, можно прибегнуть к дополнительным мерам — в том числе к физическому охлаждению.Как работает растирание уксусом?Суть метода — создать испаряющийся слой на поверхности кожи, который забирает с собой часть тепла. В уксусе (чаще всего используется 9% столовый раствор) высокая летучесть — то есть он быстро испаряется. Это испарение охлаждает кожу, а за счет хорошей васкуляризации (кровоснабжения) кожных покровов приводит к небольшому снижению температуры тела в целом.«Поэтому людей с повышенной температурой, которую нужно быстро сбить, чтобы дать возможность подействовать лекарствам, протирают либо уксусом, либо водкой. Но не чистым спиртом, потому что спиртом можно обжечь кожу», — объясняет Хухрев.Почему куриный бульон помогает от простудыОсобенно важно понимать, что эффект от уксуса не лечебный, а физико-химический — это не влияние на иммунитет или патоген, а простой процесс теплообмена. При этом ни уксус, ни водка не заменяют жаропонижающее средство, если оно показано.Какие риски при использовании уксуса?Несмотря на распространенность метода, он может быть небезопасным, особенно для детей. Во-первых, уксус — это кислота. При высокой концентрации и при длительном контакте с кожей возможны химические ожоги. Во-вторых, пары уксуса могут раздражать дыхательные пути, особенно если человек уже ослаблен болезнью.Врачи не рекомендуют использовать уксус в детской практике — особенно у младенцев и детей с аллергией или бронхолегочными заболеваниями. Также важно помнить, что уксус проникает через кожу и слизистые, а значит — при частом использовании может повлиять на кислотно-щелочной баланс.А можно растирать простой водой?Да, и это — куда безопаснее. Тот же принцип испарения работает и при обтирании водой или при прохладном душe.«Пары спирта, например, содержащегося в водке, испаряясь, забирают лишнее тепло и тем самым снижают температуру. Но с таким же успехом можно просто поставить человека под душ с комнатной температурой — это сработает ничуть не хуже» — подчеркивает эксперт.Обтирание водой комнатной температуры или чуть ниже (не холодной!) может быть эффективным способом снижения жара, особенно в комплексе с приемом жаропонижающих средств. Такой метод снижает температуру быстро и безопасно, без риска ожога или токсичности.Что делать, если высокая температура держится?Важно понимать: если температура тела держится выше 39°C дольше одного–двух дней, сопровождается головной болью, сильной слабостью, рвотой или сыпью — это повод немедленно обратиться к врачу. Обтирания в таком случае не помогут, необходима комплексная диагностика и лечение.Температуру важно не просто сбить, а понять ее причину. Не всегда высокая температура говорит об активации вируса. Она может быть вызвана бактериальной инфекцией, воспалением, перегревом, иммунными нарушениями и даже опухолевыми процессами.Растирание уксусом действительно может на короткое время снизить температуру, но работает оно за счет испарения — так же, как и вода или водка. Эффективность метода сопоставима с прохладным душем или обтиранием водой, а вот потенциальные риски (раздражение кожи, ожоги, вдыхание паров) — выше.Уксус не является лекарственным средством и не влияет на причину повышения температуры. Безопаснее использовать физические методы охлаждения — обтирание водой, душ, питье и, при необходимости, жаропонижающие препараты по показаниям.

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