Раскрыт неожиданный факт об омега-3

Высокий уровень жирных кислот омега-3 повышает риск развития болезней сердца, а не уменьшает его, как было принято считать ранее. Об этом рассказал профессор из Института здорового старения в Чикаго (США) Томас Холланд в интервью.Ученый рассказал, что открытие было сделано в рамках исследования «Дети 90-х». Работа над ним началось в 1991 году с отбора 14 тысяч семей, ожидающих рождения ребенка. Наблюдение за этими уже выросшими детьми продолжается до сих пор. По словам Холланда, собранные сведения показали, что избыток продуктов с омега-3 таких, как жирная рыба, семена льна и грецкие орехи, повышает уровень воспаления.Эксперт признался, что это стало неожиданным фактом, так как ранее считалось, что омега-3 борется с воспалениями, а омега-6, наоборот, их провоцирует. Однако, как доказывают новые данные, все не так просто. «Лучшим методом бороться с воспалением будет искать баланс между этими двумя веществами», — раскрыл лучшую стратегию питания Холланд.

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