Онколог Карасев назвал продукты, которые увеличивают риск рака желудка
Медик сообщил, что риск заболеть раком желудка особенно серьезно возрастает после 50 лет. В числе ведущих причин опасного недуга онколог Карасев назвал пренебрежение здоровыми правилами питания, злоупотребление отдельными продуктами.
«Люди с подозрением на рак, как правило, едят достаточно много соли, не могут обойтись без досаливания. Кроме того, небезопасно употребление копченого и вяленого мяса, а также различных пищевых нитратов», - перечислил медик.
Специалист подчеркнул, что на начальной стадии рак желудка успешно «прячется», в этот период развития злокачественной болезни трудно заметить какие-либо специфические симптомы. Наиболее эффективным способом своевременно обнаружить этот вид рака является профилактическая эндоскопическая диагностика, убежден Карасев.
«В Японии эндоскопическую диагностику используют в качестве профилактического обследования здорового населения, и в результате смертность от рака желудка в Стране восходящего солнца одна из самых низких в мире».
По мнению Карасева, после наступления 40 лет людям следует периодически проходить гастроскопию. При данном обследовании врачи сумеют обнаружить характерные поражения слизистой желудка, что позволит своевременно начать необходимую терапию.
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