Дожди разбудили в России опасные бактерии

В России на фоне сильных дождей и плюсовой температуры пробудились опасные бактерии.По словам Мухиной, при повышенной влажности активно размножаются вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Из-за этого люди чаще болеют ларингитом, гайморитом, отитом и пищевыми токсикоинфекциями.Как отмечается в материале, из-за дождливой и холодной погоды в России также активизировались кишечная палочка, золотистый стафилококк, пневмококк, стрептококк группы А, сальмонелла, менингококк и микробактерия туберкулеза, а также некоторые грибки.«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — добавила Мухина.

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