Добавление чеснока в пищу может предотвратить проблемы с сердцем

Согласно исследовательским данным, употребление чеснока способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, а также снижению высокого кровяного давления, что действует как профилактика сердечных заболеваний.Пользе чеснока уделяется много внимания со стороны медиков. В наши дни его положительные эффекты хорошо известны ученым. Одно из исследований, проведенное учеными Национального института интегративной медицины в Мельбурне, показало, что добавки с чесноком способны снижать кровяное давление у людей с гипертонией и снижать уровень холестерина.Гипертония является основной причиной заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды Высокое содержание холестерина в крови также называется врачами в числе ключевых факторов сердечно-сосудистых патологий. Когда накапливается слишком много холестерина, на стенках артерий образуются бляшки, которые могут затруднять движение крови вплоть до остановки. Если бляшки отрываются от кровеносных стенок, попадают в кровоток и заносятся в сосуды, они могут провоцировать образование тромбов, вызывающих сердечные приступы или инсульты.Чтобы понять, насколько полезным может быть чеснок для людей с гипертонией, исследователи рассмотрели итоги 20 испытаний с участием 970 человек, которым давали либо плацебо, либо добавки с чесноком. Доза чеснока, которую получали участники, варьировалась от 12,3 до 30–50 миллиграммов.Учеными был зафиксирован полезный эффект чеснока. Его употребление способствовало снижению систолического артериального давления (в среднем, на 5,1 мм рт. ст.) а также снижению диастолического давления (в среднем, на 2,5 мм рт. ст.). Эксперты напомнили, что здоровое артериальное давление состоит из систолического давления около 120 мм рт.ст. и диастолического давления 80 и немногим менее мм рт.ст. Исследователи констатировали, что чеснок способен снижать общий и «плохой» холестерин ЛПНП примерно на 10 процентов.В другом обзоре, который публиковался в Journal of Nutrition, представлялись схожие результаты. Его авторы (сотрудники Университета Саскачевона в Канаде и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе) пришли к заключению, что при употреблении чеснока сокращаются маркеры атеросклероза: конкретно овощ противодействует образованию бляшек в коронарных артериях. Ученые считают, что чеснок обладает потенциалом для защиты сердечно-сосудистой системы, его поедание снижает риск повышенного холестерина и гипертонии.

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