Некоторым россиянам посоветовали заменить кофе на матчу
По словам Атамановой, в матче больше кофеина, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе: в 250 миллилитрах матчи его примерно 38-89 миллиграммов, а в таком же объеме кофе — 100-120 миллиграммов.
«Однако, если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу. Сочетание кофеина и L-теанина в матче создает сбалансированный эффект: напиток улучшает ясность ума и концентрацию, одновременно способствуя ощущению спокойствия», — посоветовала диетолог.
При этом при хорошей переносимости кофе необязательно заменять его на матчу — нет исследований, которые бы показали, что матча полезнее, чем кофе, отметила Атаманова.
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