Врач призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

Ортодонт Ханира Санчес заявила, что при хранении зубной щетки многие люди совершают две распространенные ошибки.«Люди думают, что колпачок защищает зубную щетку, тогда как на самом деле влага, застрявшая между щетинками, способствует росту на них грибков и бактерий», — пояснила Санчес. Людям, которые не готовы отказаться от использования колпачка, она посоветовала выбирать вентилируемые варианты и закрывать зубную щетку только после того, как она полностью высохнет.Кроме того, стакан, в котором находится зубная щетка, необходимо хранить в закрытом шкафу, чтобы предотвратить загрязнение вредными частицами, содержащимся в воздухе, особенно если рядом располагается унитаз. В заключение Санчес призвала отказаться от хранения нескольких зубных щеток в одном стакане, как это привыкли делать многие люди, поскольку так они будут загрязнять друг друга.

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