Минздрав разработает единый реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

Минздрав Российской Федерации разрабатывает единый федеральный реестр, в который войдут данные всех граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью.База будет иметь электронный вид и начнет действовать с 1 марта 2026 года. Туда попадут данные как государственных медицинских организаций, так и частных клиник."В случае с пациентами с психическими диагнозами в регистр передадут информацию о постановке на диспансерный учет, госпитализациях, наличии опасных симптомов и вынесенных судом принудительных мерах лечения", – сообщает газета.МВД будет иметь к реестру ограниченный доступ, что положительно оценивается экспертами."Например, у правоохранительных органов сейчас нет механизма получения актуальной информации о постановке человека на учет в психоневрологический диспансер уже после выдачи водительских прав или получения лицензии на гражданское оружие", – заявил изданию собеседник, имеющий опыт в сфере кибербезопасности.

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