Минздрав разработает единый реестр пациентов с психиатрическими диагнозами
База будет иметь электронный вид и начнет действовать с 1 марта 2026 года. Туда попадут данные как государственных медицинских организаций, так и частных клиник.
"В случае с пациентами с психическими диагнозами в регистр передадут информацию о постановке на диспансерный учет, госпитализациях, наличии опасных симптомов и вынесенных судом принудительных мерах лечения", – сообщает газета.
МВД будет иметь к реестру ограниченный доступ, что положительно оценивается экспертами.
"Например, у правоохранительных органов сейчас нет механизма получения актуальной информации о постановке человека на учет в психоневрологический диспансер уже после выдачи водительских прав или получения лицензии на гражданское оружие", – заявил изданию собеседник, имеющий опыт в сфере кибербезопасности.
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