Ученые нашли особый белок, помогающий бороться с саркопенией
Однако ученые из Китая заявили, что есть особый белок, который участвует в регенерации мышечной ткани, поэтому может поддержать физическую активность и здоровье в пожилом возрасте.
Открытие принадлежит исследователям из Медицинского университета Вэньчжоу. Они выяснили, что уровень белка аполипопротеина М (ApoM) снижается с возрастом как у людей, так и у мышей. Это открытие побудило ученых проверить, как восстановление уровня данного белка влияет на состояние мышечной системы.
Искусственно увеличив уровень ApoM у мышей, ученые заметили, что у них увеличилась мышечная масса, улучшились сила хвата и выносливость, а также ускорились процессы восстановления мышц после повреждений.
На данный момент исследователям известно, что ApoM активирует сигнальный путь, который стимулирует клеточное деление и дифференциацию, способствуя росту мышечных волокон.
В будущем ученые надеются использовать это знание для разработки новых терапевтических методов лечения саркопении.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий