Какая капуста лечит женские болезни

В программе "О самом главном" выяснили, какие виды капусты помогают при фиброзно-кистозной мастопатии и почему брокколи – лучший выбор для женского здоровья.Фиброзно-кистозная мастопатия возникает из-за увеличения "плохих" эстрогенов – 16-альфа-гидроксиэстронов, которые вызывают уплотнение ткани молочной железы. Задача лечения – создать баланс между "плохими" и "хорошими" эстрогенами (2-гидроксиэстронами).Чемпион среди капустных – брокколи. Она содержит максимальное количество индол-3-карбинола, который регулирует уровень эстрогенов и помогает выводить вредные соединения.Другие виды капусты тоже полезны: цветная снижает воспаление антиоксидантами, краснокочанная защищает клетки антоцианами, белокочанная обладает антипролиферативным действием, а брюссельская богата клетчаткой и витамином С.Чтобы получить достаточное количество индол-3-карбинола, нужно съедать 500 граммов капусты в день. Находиться на такой диете пожизненно практически невозможно и не нужно, поскольку есть средства, которые содержат индол-3-карбинол в нужной концентрации.Индол-3-карбинол в кислой среде желудка разрушается. На помощь приходит ДИМ, который образуется из капусты при пережевывании. ДИМ увеличивает хорошие эстрогены, не провоцирует рост тканей, снижает плохие эстрогены, которые стимулируют образование кист и фиброзных узелков. Уменьшается воспаление, болевой синдром, и женщина начинает чувствовать себя комфортнее.На сегодняшний день есть средства, которые можно не только принимать внутрь, но и использовать снаружи. Например, кремы, которые содержат индол-3-карбинол, ДИМ и фукус — бурую водоросль, богатую йодом. Такие составляющие нормализуют гормональный баланс, насыщают организм йодом и обладают антирадионуклеидным действием.

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