Исследование показывает, что сила захвата дает представление о психозе

Согласно новому исследованию, фраза «возьмите себя в руки» может оказаться более верной для сохранения здравомыслия, чем считалось ранее. В статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry, исследователи пишут, что потеря силы захвата может быть ранним признаком психоза.Исследователи обнаружили, что у людей, которым недавно поставили диагноз психоз, сила рукопожатия слабее, чем у людей с хорошим психическим и физическим здоровьем.«Слабая сила хвата связана со многими негативными последствиями для разных людей: ухудшение самочувствия, повышенный риск смертности, плохая повседневная деятельность, низкое качество жизни», — говорит Александра Мусса-Тукс из Университета Индианы. «Похоже, сила хвата указывает на то, что дела идут не очень хорошо, но ее связь с функцией мозга или ранним психозом изучена недостаточно».Психоз часто начинается с нарушений движений тела, а затем переходит в бредовые идеи, такие как паранойя или галлюцинации, сообщили исследователи в своих справочных записках.В новом исследовании ученые сравнили 89 человек, у которых в течение последних пяти лет диагностировали психоз, с 51 здоровым человеком.Исследователи обнаружили, что у людей с психозом наблюдалась более низкая сила хвата и худшие результаты при оценке благополучия по сравнению с контрольной группой.Сканирование мозга показало, что эти проблемы связаны с тремя ключевыми областями мозга, подключенными к сети пассивного режима — системе мозга, которая активируется, когда люди мечтают или не сосредоточены на какой-либо конкретной задаче.Результаты показывают, что более высокая сила хвата и лучшее самочувствие были связаны с более выраженной связью между тремя областями мозга — передней поясной корой, сенсомоторной корой и мозжечком.По словам исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что ухудшение силы захвата может отражать изменения в том, что исследователи называют «функциональной связностью в состоянии покоя», которая является мерой функционирования мозговой сети.«Наши результаты особенно интересны, поскольку они определяют потенциальные мишени для новых методов лечения психоза в головном мозге», — отмечает ведущий автор исследования Хизер Баррелл Уорд из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.Например, магнитная стимуляция может быть использована для увеличения этой связи, говорят исследователи. Другой подход может включать физические упражнения, которые могут косвенно укреплять мозговые сети.«Если психоз — это дом в огне, то такие симптомы, как бред и галлюцинации — это дым», — сказала Мусса-Тукс. «В случае пожара вы не нацелены на дым, вы нацелены на огонь и его источник. И все же в настоящее время мы не так подходим к лечению психоза».По ее словам, нарушения двигательной активности помогают исследователям приблизиться к определению места возможного возникновения и распространения пожара.«Они более фундаментальны в том смысле, что их легче связать с различными нарушениями в мозге», — сказала Мусса-Тукс.Исследователи добавили, что силу хвата можно использовать в качестве инструмента раннего скрининга психоза или других типов психических заболеваний.«Сила хвата и другие двигательные функции легко оцениваются и более легко интерпретируются, чем сложные задачи, часто используемые для изучения психоза», — сказала Мусса-Тукс. «Наша работа показывает, что эти, казалось бы, простые показатели могут помочь нам понять нарушения не только в двигательной системе, но и в сложных мозговых системах, которые вызывают сложные симптомы, которые мы наблюдаем при психозе».

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