Цинк и другие микроэлементы могут увеличить риск сердечной недостаточности
Новое исследование с участием экспертов из Вашингтонского университета изучало возможные связи между металлами в моче и риском сердечной недостаточности. Результаты были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.
Для нового исследования были оценены данные в общей сложности 10 861 участника из трех больших долгосрочных когорт, охватывающих период более 20 лет.
Образцы мочи участников были проверены на содержание металлов: мышьяка, кадмия, молибдена, селена и цинка, а также были собраны комплексные данные о состоянии здоровья, включая артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела (ИМТ) и прием лекарств.
Особое внимание исследователи уделили сердечной функции, а в подгруппе исследовали функцию левого желудочка, чтобы выявить изменения в насосной функции сердца.
Эксперты поясняют, что статистическая оценка проводилась с использованием современных методов машинного обучения для оценки влияния смесей металлов.
Результаты показывают, что во всех трех группах населения повышенная концентрация металлов в моче была связана с повышенным риском сердечной недостаточности, хотя имелись региональные различия.
По словам команды, особенно поразительным было воздействие кадмия, который содержится в табачных изделиях и промышленных отходах, среди прочих веществ. Удвоение уровня кадмия в моче привело к повышению риска сердечной недостаточности на 15 процентов.
Однако повышенная концентрация молибдена и цинка также значительно увеличивает риск, хотя оба металла необходимы организму, сообщают исследователи.
«Мы последовательно обнаружили связь между повышенным уровнем кадмия, молибдена и цинка в моче и повышенным риском сердечной недостаточности. Даже после поправки на диабет, известный фактор риска сердечной недостаточности, уровень цинка оставался значительным», — говорит автор исследования профессор Ана Навас-Асиен.
Таким образом, хроническое воздействие металлов может быть недооцененным фактором риска сердечной недостаточности, особенно в регионах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, где источниками таких металлов являются загрязненная питьевая вода и воздух, а также определенные продукты питания и потребительские товары.
Хотя такие важные металлы, как цинк и селен, необходимы для многих функций организма, очевидно, что доза делает яд. Те, кто хочет перестраховаться, должны максимально сократить их потребление, например, избегая табачных изделий или делая осознанный выбор продуктов питания.
В то же время исследование подчеркивает важность дальнейших исследований для лучшего понимания биологических механизмов, лежащих в основе наблюдаемых ассоциаций, и использования полученных результатов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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