Цинк и другие микроэлементы могут увеличить риск сердечной недостаточности

Воздействие металла может представлять больший риск для сердца, чем считалось ранее. Даже такие важные микроэлементы, как цинк или селен, по-видимому, значительно увеличивают риск сердечной недостаточности при чрезмерных концентрациях.Новое исследование с участием экспертов из Вашингтонского университета изучало возможные связи между металлами в моче и риском сердечной недостаточности. Результаты были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.Для нового исследования были оценены данные в общей сложности 10 861 участника из трех больших долгосрочных когорт, охватывающих период более 20 лет.Образцы мочи участников были проверены на содержание металлов: мышьяка, кадмия, молибдена, селена и цинка, а также были собраны комплексные данные о состоянии здоровья, включая артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела (ИМТ) и прием лекарств.Особое внимание исследователи уделили сердечной функции, а в подгруппе исследовали функцию левого желудочка, чтобы выявить изменения в насосной функции сердца.Эксперты поясняют, что статистическая оценка проводилась с использованием современных методов машинного обучения для оценки влияния смесей металлов.Результаты показывают, что во всех трех группах населения повышенная концентрация металлов в моче была связана с повышенным риском сердечной недостаточности, хотя имелись региональные различия.По словам команды, особенно поразительным было воздействие кадмия, который содержится в табачных изделиях и промышленных отходах, среди прочих веществ. Удвоение уровня кадмия в моче привело к повышению риска сердечной недостаточности на 15 процентов.Однако повышенная концентрация молибдена и цинка также значительно увеличивает риск, хотя оба металла необходимы организму, сообщают исследователи.«Мы последовательно обнаружили связь между повышенным уровнем кадмия, молибдена и цинка в моче и повышенным риском сердечной недостаточности. Даже после поправки на диабет, известный фактор риска сердечной недостаточности, уровень цинка оставался значительным», — говорит автор исследования профессор Ана Навас-Асиен.Таким образом, хроническое воздействие металлов может быть недооцененным фактором риска сердечной недостаточности, особенно в регионах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, где источниками таких металлов являются загрязненная питьевая вода и воздух, а также определенные продукты питания и потребительские товары.Хотя такие важные металлы, как цинк и селен, необходимы для многих функций организма, очевидно, что доза делает яд. Те, кто хочет перестраховаться, должны максимально сократить их потребление, например, избегая табачных изделий или делая осознанный выбор продуктов питания.В то же время исследование подчеркивает важность дальнейших исследований для лучшего понимания биологических механизмов, лежащих в основе наблюдаемых ассоциаций, и использования полученных результатов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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