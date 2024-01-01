Россиян предупредили об опасности популярного летом типа обуви на солнце
Он подчеркнул, что это особенно актуально для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Наибольшую опасность представляют сланцы из дешевого поливинилхлорида (ПВХ) с высоким содержанием пластификаторов, таких как фталаты. Эти вещества используются для придания гибкости, но при нагревании, например, на солнце, они могут мигрировать на поверхность и проникать через кожу. Фталаты обладают эндокринно-разрушающим действием и могут влиять на гормональный баланс
Андрей Дороховдоцент РТУ МИРЭА
Качественный этиленвинилацетат (ЭВА) и полиуретан (ПУ), произведенные с соблюдением технологических норм и с соответствующей сертификацией считаются безопасными материалами, сообщил специалист, пояснив, что они не выделяют вредных веществ даже при высоких температурах.
Важно иметь в виду, что безопасность обуви зависит от качества материалов и производителя, уточнил Дорохов.
Он также призвал избегать покупки сланцев с сильным химическим запахом, так как это может быть признаком наличия летучих органических соединений. Некоторые из них могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и даже респираторные симптомы, особенно у людей с повышенной чувствительностью.
Газета New York Post (NYP) в 2024 году писала о том, что резиновые сланцы неожиданно стали трендом и подорожали на десятки тысяч рублей. В прошлом сезоне они появились у большинства люксовых брендов. Одними из самых модных сланцев прошлого сезона эксперты называют обувь марки The Row, которая выполнена из кожи и бархата. Стоимость данной пары составляет 990 долларов (87,8 тысячи рублей).
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