В БелГУ создан материал для пломб, восстанавливающий минеральный состав эмали

Ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» создали материал максимально схожий по составу с костной тканью человека и животных, который может стимулировать рост костной ткани. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ.Новая технология имеет потенциал для применения в производстве биоактивных пломбировочных материалов, а также в других областях стоматологии и хирургии.По словам разработчиков, предложенный способ позволяет получать наноразмерный биомиметический гидроксиапатит, который восстанавливает минеральный состав поврежденных тканей и эмали, а также стимулирует их регенерацию.При этом в зависимости от нужд пациента возможно регулировать остеоиндуктивность материала — его способность к образованию новой зубной и костной ткани. Варьируется также степень растворимости гидроксиапатита в организме при контакте с межтканевыми жидкостями.В настоящее время технология находится в стадии трансфера, и промышленный партнер вуза — Опытно-экспериментальный завод «Владмива» — уже выпустил пробную партию наноразмерного биомиметического гидроксиапатита.

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