Россиянам назвали причину частых укусов комаров

Занятия спортом на природе, лишний вес, запах духов и алкоголя могут привлекать комаров. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева в беседеПомимо этого, по словам специалиста, эти насекомые обращают особое внимание на людей с первой группой крови.Кроме того, комары реагируют на запах духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, особо привлекательны для кровососущих, уточнила она. Доказано, что запах алкоголя дополнительно притягивает комаров, отметила Шмелева.

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