Что сильнее повышает холестерин: жир или сахар?
Повышенный уровень холестерина является одним из факторов сосудистых патологий, болезней сердца и мозга. В интервью врача Инны Жевагиной прозвучало напоминание о том, что на содержание холестерина могут оказывать влияние пищевые привычки человека.
Медик заметила: многим известно, как важно контролировать в рационе количество потребляемого жира, жареных блюд. Но люди часто недооценивают, какую опасность может представлять для сосудов пристрастие к сладкому и к продуктам, насыщенным быстро усваиваемыми углеводами.
«Многие исключают из рациона жирную, жареную пищу. Зато потом спокойно едят десерты. Между тем больше жира стоит бояться сахара», - сказала Жевагина.
Врач резюмировала: чтобы защитить сосуды от излишков холестерина, нужно, в первую очередь, ограничивать потребление сладкого и мучного (из белой муки), не есть такие продукты ежедневно или несколько раз в день. Здоровью сосудов способствуют, прежде всего, продукты, богатые клетчаткой.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий