Врач рассказал о похожих по симптомам на рак заболеваниях
По словам онколога, нередко за рак принимают пролиферативные инфекции. Дело в том, что они протекают с выраженным воспалением, в ответ на которое клетки иммунной системы начинают ускоренно делиться. Область, где скапливаются эти клетки, можно принять за рак, рассказал врач.
Также, по словам специалиста, из-за схожей клинической картины можно перепутать с раком различные заболевания лимфатической системы.
Настороженность у врачей также вызывают потемнения на снимках, хотя их причины часто не связаны с онкологическими заболеваниями. Например, темные участки на печени могут появиться на фоне гепатита В и С, а в почках — из-за камней.
Черемушкин добавил, что при каких-либо отклонениях врачи в первую очередь подозревают рак. Для исключения онкологического заболевания назначают биопсию, чтобы исследовать характер клеток, и используют другие вспомогательные методы.
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