Россиян предупредили об опасности сырости для здоровья

Повышенная влажность создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, рассказала фармацевт Мария Золотарева.

По ее словам, особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе от плюс 15 до плюс 25 градусов. «Именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий», — объяснила Золотарева.

Кроме того, длительное отсутствие солнечного света может повлиять на психоэмоциональное состояние: оно приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, а это способно вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния. «Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», — отметила специалистка.

Чтобы избежать негативного влияния сырой погоды, Золотарева призвала носить дышащую одежду, после прогулки под дождем обязательно просушивать обувь во избежание развития грибковых инфекций, а в помещениях использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени.

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