Россиян предупредили об опасности сырости для здоровья

Повышенная влажность создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, рассказала фармацевт Мария Золотарева.По ее словам, особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе от плюс 15 до плюс 25 градусов. «Именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий», — объяснила Золотарева.Кроме того, длительное отсутствие солнечного света может повлиять на психоэмоциональное состояние: оно приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, а это способно вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния. «Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», — отметила специалистка.Чтобы избежать негативного влияния сырой погоды, Золотарева призвала носить дышащую одежду, после прогулки под дождем обязательно просушивать обувь во избежание развития грибковых инфекций, а в помещениях использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени.

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