Более медленные движения рук связаны с повышенным риском падений у пожилых людей

Когда человек начинает терять равновесие на скользкой поверхности, естественной реакцией является поднятие рук для восстановления равновесия. Взрослые в возрасте 65 лет и старше могут двигать руками медленнее, когда скользят, что может увеличить риск падения, согласно исследованию, проведенному под руководством Университета Аризоны по медицинским наукам.Статья, опубликованная в Scientific Reports, стала первым анализом движений рук, корректирующих равновесие, которые могут помочь снизить частоту переломов шейки бедра, сказал старший автор исследования Джонатан Ли-Конфер из Университете Альберты. Он и его коллеги изучали ходьбу пожилых людей в повседневных условиях.«Мы знаем, что пожилые люди теряют массу в плечевых мышцах, используемых для этих типов движений рук», — сказал Ли-Конфер. «Это исследование заполняет пробел, изучая, как двигаются пожилые люди, и выявляя эти недостатки функциональной производительности во время поскальзывания».Исследовательская группа собрала данные по двум группам людей: средний возраст первой группы составил 26 лет, а второй — 72 года. Они обнаружили, что все участники достигли сопоставимого пикового отведения руки во время поскальзываний одинаковой степени тяжести; однако в среднем участники старшей группы были на 58% медленнее, чем участники младшей группы.Кроме того, они обнаружили, что более быстрые и взрывные корректировки движений руками помогают ограничить движение всего тела во время поскальзывания, что позволяет количественно определить разницу в 1/25 секунды в том, насколько сильно сместилось тело участников вбок.«На самом деле это довольно много — примерно на дюйм в сторону. Поэтому, если кто-то задержится с движением руки, он упадет в сторону сильнее, чем если бы он мог быстро отреагировать», — сказал Ли-Конфер, добавив, что еще около семи лет назад в сообществе физиотерапевтов преобладало мнение, что поскальзывание приводит к падению назад.Предыдущее исследование Ли-Конфера показало, что многие люди вместо этого падают на бок. Это различие важно для предотвращения травм, поскольку падения, вызванные поскальзыванием, тесно связаны с переломами шейки бедра.«Когда пожилой человек получает перелом шейки бедра, это может произойти только в результате падения на бок, а не только назад», — сказал он.Новое исследование Ли-Конфера закладывает основу для дальнейшего изучения вмешательств, которые могли бы укреплять руки для улучшения реакций равновесия на поскальзывания. Он планирует исследовать, заставляет ли укрепление целевых мышц с помощью быстрых подъемов гантелей в стороны руки испытуемых двигаться быстрее, когда происходит поскальзывание.Движения рук, корректирующие равновесие, происходят почти так же быстро, как автоматический рефлекс, и наличие уже имеющейся силы, на которую можно опереться, может ускорить этот процесс, сказал он.Если будущие результаты подтвердят этот подход, добавление упражнений для рук к существующим программам профилактики падений, направленным на укрепление ног, может сделать протоколы физиотерапии более эффективными, тем самым спасая жизни и продлевая продолжительность здоровой жизни.«Речь идет об использовании физиотерапии для продления качества жизни человека», — сказал он. «Мне нравится идея дать кому-то больше лет защиты от этих изнуряющих травм».По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, падения являются основной причиной несмертельных и смертельных травм среди американцев в возрасте 65 лет и старше.

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