IJE: кислоты омега-3 могут повышать уровень маркеров воспаления в организме

Омега-3 жирные кислоты, которые традиционно считаются полезными, могут повышать уровень некоторых воспалительных маркеров. К такому выводу пришли ученые из Университета Бристоля.«Считается, что омега-3 оказывают противовоспалительное действие, но наши данные показывают, что все не так однозначно», — заявили авторы исследования.Работа основывалась на данных 30-летнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children. В нем приняли участие люди, родившиеся в бывшем графстве Эйвон в Англии в 1991-1992 годах. Также в работе использовалась информация о здоровье отцов, братьев и сестер, а также детей участников.Анализ показал, что при повышении концентрации омега-3 в крови у участников также увеличивался уровень ряда воспалительных биомаркеров.«Особое значение имело соотношение омега-6 к омега-3: когда омега-6 преобладали, воспаление усиливалось», — уточнили исследователи.Результаты подтвердились и при анализе данных UK Biobank — одной из крупнейших в мире баз медицинской информации, охватывающей около полумиллиона человек. Для проверки причинно-следственной связи ученые применили метод менделевской рандомизации и вновь зафиксировали положительную связь между омега-кислотами и воспалительными процессами.Тем не менее, авторы подчеркнули, что воспаление — сложный биологический механизм, и это исследование не отменяет других потенциально полезных эффектов омега-3.«Мы не утверждаем, что омега-3 вредны. Но, как и в случае с любым другим нутриентом, их влияние зависит от контекста, дозировки и индивидуальных особенностей», — подчеркнули исследователи.

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