CRC: просо - недооцененный суперпродукт с множеством полезных свойств

Просо содержит множество полезных соединений и имеет огромный потенциал для улучшения здоровья. Помимо прочего, просо может оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие и значительно снижать риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.В новом исследовании специалисты индийского университета Тезпура изучили различные сорта проса и их биоактивные соединения, чтобы определить их питательные свойства и потенциал для здоровья. Результаты опубликованы в журнале Cereal Research Communications.Среди рассмотренных культур были сорго, африканское просо, итальянское просо, просо и псевдопросо, объясняет команда. Помимо различий в питании, внимание уделялось соответствующим преимуществам для здоровья, таким как различные пропорции растворимой и нерастворимой клетчатки или антиоксидантных соединений.Исследователи уделили особое внимание содержащемуся в нем крахмалу, а также определили, как можно извлечь и модифицировать крахмал из проса, чтобы сделать его пригодным для использования в функциональных продуктах питания или даже в непищевых областях, таких как упаковочные материалы или биопластики.По мнению экспертов, просо обычно имеет высокое содержание белка (от семи до двенадцати процентов) и клетчатки (от 15 до 20 процентов), а также содержит много полезных витаминов и минералов. Таким образом, различные сорта проса превосходят по питательной ценности многие другие зерновые.Несколько предыдущих исследований также показали, что просо снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.По словам команды, универсальность проса также открывает огромный потенциал для разработки здоровых продуктов без глютена. Просо может представлять собой жизнеспособную альтернативу, особенно для людей с целиакией или непереносимостью пшеницы.Кроме того, эксперты добавляют, что просо можно использовать для создания функциональных продуктов питания, таких как мюсли, батончики или ферментированные продукты, которые не только насыщают, но и оказывают полезное для здоровья действие.Многое можно сказать о более тесной интеграции проса в современное производство продуктов питания. Особенно во времена роста заболеваний, связанных с питанием, и повышения спроса на альтернативы на растительной основе, это крепкое, неприхотливое растение предлагает устойчивые решения. Таким образом, просо имеет огромный потенциал как современный суперпродукт.

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