Россиянам перечислили полезные альтернативы соли

Снижение объема соли в рационе может стать важным шагом в профилактике гипертонии, инфарктов и инсультов, рассказала терапевт Оксана Драпкина.По словам Драпкиной, вместо соли можно использовать лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок. Она отметила, что со временем вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли.Терапевт добавила, что большая часть соли поступает не из приготовленных дома блюд, а из готовых продуктов: колбас, чипсов, консервированных овощей и соусов. «Только 20 процентов соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения», — объяснила Драпкина.Чтобы уменьшить объем соли в рационе, она призвала обращать внимание на этикетки и выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия». Терапевт также порекомендовала готовить еду самостоятельно, а не покупать готовую, чтобы контролировать количество соли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки