Названо неожиданное свойство кваса
По словам эксперта, квас усиливает аппетит за счет содержащихся в нем органических кислот и углекислоты. Она объяснила, что эти вещества способствуют выделению желудочного сока, благодаря чему появляется аппетит. Кроме того, Шевелева отметила, что в квасе содержатся витамины группы В и витамин С, а также молочная кислота, которая выделяется микроорганизмами в процессе ферментации.
Тем не менее назвать квас оздоровительным продуктом нельзя, считает специалистка, так как на 95 процентов он состоит из воды и полезных веществ в нем немного.
Поскольку квас делают из хлеба, напиток получается довольно калорийным и в нем естественным образом содержится сахар. «Со стаканом кваса мы получаем не меньше 50 ккал. Поэтому одного-двух стаканов кваса в день для разнообразия рациона достаточно», — считает Шевелева.
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