Врач-диетолог рассказал, какие продукты могут очистить организм
В число таких продуктов входит чернослив. Ведь именно сушеные сливы помогают мягко очистить кишечник, а вместе с тем наделить организм многими витаминами и минералами. Также следует добавить в свой рацион овсянку, которая стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует работу других внутренних органов.
Ну а свекла положительно действует на кровеносные сосуды. Благодаря этому овощу укрепляются сосуды, стабилизируется артериальное давление, а из организма уходит лишняя влага.
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