Врач-диетолог рассказал, какие продукты могут очистить организм

Организм следует регулярно очищать от различного рода вредной пищи. В особенности это касается любителей газированных напитков, фастфуда и продуктов с содержанием трансжиров. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, способных очистить организм.В число таких продуктов входит чернослив. Ведь именно сушеные сливы помогают мягко очистить кишечник, а вместе с тем наделить организм многими витаминами и минералами. Также следует добавить в свой рацион овсянку, которая стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует работу других внутренних органов.Ну а свекла положительно действует на кровеносные сосуды. Благодаря этому овощу укрепляются сосуды, стабилизируется артериальное давление, а из организма уходит лишняя влага.

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