Специалисты рассказали о еде, от которой растет живот

Ожирение – одна из главных проблем современного мира, справиться с которой невероятно сложно. Однако избавиться от лишних килограммов все же можно. Специалисты рассказали о еде, которая приводит к росту живота и методах борьбы с ожирением.Всему виной так называемые «продукты-провокаторы», из-за которых в организме копится несжигаемый жир. К таким можно отнести быстрые углеводы, сахар и алкоголь. И чтобы побороть лишние килограммы, специалисты советуют обращать внимание именно на эти три аспекта своего рациона.При этом подходить к изменениям в пищевых привычках следует постепенно. Ведь это дает куда больше результата. Врач-кардиолог Ирина Дронова советует заменить сладкие кисломолочные продукты на натуральные. И не забывать о физической активности – 10 тысяч шагов будет вполне достаточно, чтобы увидеть первые результаты своей работы.Наряду со сладкими продуктами и простыми углеводами пересмотреть следует и свое отношение к алкоголю, потому как он также заставляет организм запасать глюкозу в виде жире. Ну а во время перерывов на работе лучше отдать предпочтение легкой гимнастике нежели перекусу.

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