Россиян предупредили о вреде одного вида стаканчиков для кофе в жару

В летний зной многие привыкли пить охлажденные напитки или горячий кофе из пластиковых стаканчиков, не задумываясь о возможных рисках, рассказала доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета Росбиотех Марина Губанова. Она предупредила россиян об опасных последствиях употребления напитков из некоторой тары.Все материалы, которые контактируют с пищевыми продуктами, в частности с различными напитками, должны иметь разрешение, подтверждающее их безопасность, отметила эксперт. На таких стаканчиках будет маркировка в виде стилизованного бокала и вилки, уточнила Губанова. Также производитель должен написать на этикетке для каких напитков, холодных или горячих, может использоваться тара, указала она.«Однако если такой маркировки нет – то нет гарантии, что при повышенной температуре, например, если напиток горячий или при длительном нахождении напитка в таком стаканчике на солнце, или длительном контакте с кислым или спиртосодержащим напитком пластик не будет выделять вредные вещества, например, стирол из полистирольных стаканчиков, ведь для производства таких стаканчиков могли использовать технические марки пластиков», — поделилась доцент.Губанова посоветовала использовать стаканы с маркировкой PP (полипропилен) или «для горячих напитков», так как они более устойчивы к нагреву. Лучшая альтернатива, по ее словам, это керамическая, стеклянная или многоразовая металлическая посуда. Эксперт также призвала избегать длительного хранения напитков в пластиковых стаканчиках. Производители предполагают, что напиток в одноразовой таре не будет храниться несколько дней, особенно на солнце, пояснила она.

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