Врач предупредил о неожиданном вреде кока-колы

Злоупотребление сладкими газированными напитками, такими как кока-кола, грозит образованием камней в почках, предупредил врач Владислав Сепп.Вероятность камнеобразования увеличивается, так как кола и другие газировки содержат сахар, оксалаты и фосфорную кислоту, объяснил Сепп. «500 миллилитров сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камнейна 25 процентов», — уточнил он.По словам врача, переизбыток сахара вызывает обезвоживание организма, оксалаты являются строительным материалом для камней, а фосфорная кислота провоцирует повышение уровня кальция в крови и накопление фосфатов кальция в почках. Вследствие накопления этих веществ в организме могут перегрузиться адаптационные механизмы, что и приведет к проблемам со здоровьем.

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