Люди, которые ложатся спать раньше, больше занимаются спортом

Согласно новому исследованию, старая как мир пословица «Рано ложиться, рано вставать» применима как к ежедневному режиму физических упражнений, так и к вашему здоровью, богатству и мудрости.Люди, которые ложатся спать раньше, как правило, более физически активны каждый день, сообщили исследователи в Proceedings of the National Academy of Sciences.Исследователи обнаружили, что в среднем люди, которые обычно ложатся спать около 9 вечера, ежедневно тратят на умеренную или интенсивную физическую активность примерно на 30 минут больше, чем «совы», которые ложатся спать до 1 часа ночи.Результаты показывают, что даже отсрочка сна на пару часов может помешать тренировкам на следующий день.Исследователи обнаружили, что те, кто ложился спать в 9 вечера, тренировались на 15 минут дольше, чем те, кто откладывал сон до 11 вечера.«Сон и физическая активность имеют решающее значение для здоровья, но до сих пор мы не осознавали в полной мере, насколько тесно они связаны в повседневной жизни», — заявила соавтор исследования Элиз Фейсер-Чайлдс из Университета Монаша в Австралии.В ходе исследования около 20 000 человек носили на запястье трекер сна и активности в течение года. В среднем вся выборка имела тенденцию засыпать около 11 часов вечераРезультаты показывают, что сон меньше обычного и более раннее засыпание связаны с повышенной физической активностью по сравнению с более длительным сном или откладыванием сна на более позднее время.Исследователи добавили, что эти результаты были дополнительно подтверждены с использованием данных Fitbit из другого исследования, в котором приняли участие около 6000 человек.Результаты показывают, что обычный график работы может мешать режиму физических упражнений человека, говорит Джош Леота из Университета Монаша.«Стандартный режим с 9 до 5 может противоречить естественным предпочтениям сна у людей, которые предпочитают вечернюю жизнь, что приводит к социальной смене часовых поясов, ухудшению качества сна и повышенной сонливости днем, что может снизить мотивацию и возможность заниматься физической активностью на следующий день», — сказал Леота.Важно отметить, что исследование также показало, что люди могут успешно изменить свой распорядок дня.Согласно исследованию, когда люди ложились спать раньше обычного, но все равно высыпались, у них на следующий день отмечался самый высокий уровень физической активности.Леота отметил, что эти выводы имеют важное значение для общественного здравоохранения.«Вместо того чтобы поощрять сон и физическую активность по отдельности, кампании по охране здоровья могли бы поощрять более ранний отход ко сну, чтобы естественным образом способствовать более активному образу жизни», — сказал он. «Комплексный подход, учитывающий взаимодействие этих двух основных моделей поведения, может привести к лучшим результатам для здоровья отдельного человека и общества в целом».

