Анализ крови обнаруживает уникальный гликан, связанный с диагностикой шизофрении

Группа из Нагойского университета в Японии разработала простой, точный и чувствительный метод измерения полисиаловой кислоты, уникального кислого гликана, обнаруженного в мозге. Полисиаловая кислота колеблется в крови пациентов с психическими расстройствами.Поскольку он увеличивается у пациентов с шизофренией, гликан представляет собой потенциальный диагностический инструмент и возможную цель для лечения. Результаты были опубликованы в Scientific Reports .Полисиаловая кислота — уникальный кислый гликан, который в основном присутствует в областях мозга, связанных с памятью и эмоциями. Однако в определенном количестве он также обнаруживается в крови, и изменения в нем обнаруживаются в крови пациентов с психическими расстройствами и даже раком.Возможность точного измерения уровня гликанов в крови могла бы улучшить диагностику этих заболеваний, однако его уникальные физические и химические свойства затрудняют точную количественную оценку.Новая методика группы основана на сэндвич-ELISA, методе, который использует пару антител, антитело захвата и антитело обнаружения, которые распознают различную структуру полисиаловой кислоты и связываются с ней, «сэндвичивая» ее. Их методика использует как положительные, так и отрицательные антитела в качестве антител обнаружения.Отрицательное антитело — это положительное антитело с точечной мутацией, которое полностью теряет свою связывающую активность без каких-либо конформационных изменений. Вычитаемые значения для отрицательных антител из положительных минимизируют неспецифическое связывание, которое часто является проблематичным для гликан-специфических антител, максимизируя точность измерения полисиаловой кислоты.Их метод показал увеличение количества полисиаловой кислоты в образцах крови, взятых у пациентов с шизофренией, но не в образцах, взятых у пациентов с хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией.Поскольку уровни полисиаловой кислоты в крови различаются при разных заболеваниях, образцы крови могут быть полезны для их дифференциации.Группа рассматривает свои исследования как имеющие применение к другим состояниям. «Раковые клетки выделяют экзосомы и другие вещества, которые попадают в кровоток и увеличивают концентрацию полисиаловой кислоты», — сказал профессор Чихиро Сато из Института исследований гликокора (iGCORE) в Университете Нагои. «Изучение механизма, лежащего в основе повышения уровня полисиаловой кислоты в крови при различных заболеваниях, может привести к появлению новых вариантов лечения этих заболеваний».

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