Кардиолог Аскаров объяснил, когда нужно лечить высокое давление

Если кровяное давление повысилось, это не обязательно указывает на гипертонию, но если она все же возникает, человеку необходимо лечиться – об этом рассказал кардиолог Азизхон Аскаров.Гипертонию характеризуют высокие показатели артериального давления. Определить ее по каким-то внешним симптомам бывает трудно, но периодические измерения давления тонометром позволяют прояснить картину и понять, бывает ли человек подвержен скачкам АД.«Про гипертонию говорят, когда давление повышено стабильно или регулярно, два-три раза в неделю, поднимается до цифр 140 на 90 мм рт. ст. и выше», - сообщил кардиолог Аскаров сайту «Аргументы и Факты».Людям, которые обнаружили у себя повышенные цифры давления, медик порекомендовал наблюдать за самочувствием в течение одного-двух месяцев.«Сделать ЭКГ и обратиться к врачу необходимо, если давление повышается регулярно».В тех случаях, когда измерение давления показывает значение 160 мм рт. ст. и выше, наблюдать за собой дополнительно не нужно – вместо этого следует оперативно обратиться к врачу, чтобы тот назначил схему лечения. Самостоятельно принимать какие-то лекарства для снижения АД не следует. По словам Аскарова, самолечение гипертонии может спровоцировать слишком резкое падение артериального давления, с чем связано развитие потенциально опасных состояний.

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