Врач призывает людей есть продукты с витаминами А, С и D после наступления осени - список продуктов

Семейный врач Татьяна Захарова, утверждает, что витамины А, С и D являются лучшими витаминами осенью."Оба они играют жизненно важную роль в поддержании и укреплении иммунной системы организма этой зимой, когда сезон простуды и гриппа возвращается вместе с возрождающимся COVID-19. Что касается витаминов А и D, сказала, что они представлены в форме ретинола — химического вещества, содержащегося в оранжевых продуктах, таких как кабачки", - говорит Захарова.Однако витамин А также присутствует в:• Сыре• Яйцах• Жирной рыбе• Молоке и йогурте• Печени и продуктах из печениВитамин А также может поступать через продукты, содержащие бета-каротин, такие как:• Шпинат• Морковь• Сладкий картофель• Красный перец• Манго• Папайя• Абрикосы«Наше тело очень хорошо сохраняет витамин А, поэтому вам не нужно об этом думать, если вы не придерживаетесь ограничительной диеты».Витамин D необходим для здоровой иммунной системы, и именно этого витамина жителям России не хватает зимой из-за недостатка солнечного света.Наряду с витамином А и витамином D Захарова также подчеркнула, что витамин С играет огромную роль, поскольку он «предотвращает кашель и простуду».Основные источники витамина С включают:• Апельсины• Апельсиновый сок• Перец• Клубника• Черная смородина• Брокколи• Брюссельская капуста

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