Врач призывает людей есть продукты с витаминами А, С и D после наступления осени - список продуктов
"Оба они играют жизненно важную роль в поддержании и укреплении иммунной системы организма этой зимой, когда сезон простуды и гриппа возвращается вместе с возрождающимся COVID-19. Что касается витаминов А и D, сказала, что они представлены в форме ретинола — химического вещества, содержащегося в оранжевых продуктах, таких как кабачки", - говорит Захарова.
Однако витамин А также присутствует в:
• Сыре
• Яйцах
• Жирной рыбе
• Молоке и йогурте
• Печени и продуктах из печени
Витамин А также может поступать через продукты, содержащие бета-каротин, такие как:
• Шпинат
• Морковь
• Сладкий картофель
• Красный перец
• Манго
• Папайя
• Абрикосы
«Наше тело очень хорошо сохраняет витамин А, поэтому вам не нужно об этом думать, если вы не придерживаетесь ограничительной диеты».
Витамин D необходим для здоровой иммунной системы, и именно этого витамина жителям России не хватает зимой из-за недостатка солнечного света.
Наряду с витамином А и витамином D Захарова также подчеркнула, что витамин С играет огромную роль, поскольку он «предотвращает кашель и простуду».
Основные источники витамина С включают:
• Апельсины
• Апельсиновый сок
• Перец
• Клубника
• Черная смородина
• Брокколи
• Брюссельская капуста
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