Россиянам рассказали о защите от укусов смертельно опасных насекомых

Для людей с аллергической реакцией на яд насекомых укус пчелы, шмеля или осы может стать летальным, предупредила аллерголог Надежда Логина.Врач подчеркнула, что наличие у близких родственников (бабушки, дедушки, родители, тети, дяди, кузины, кузены, дети) любых аллергических заболеваний говорят о склонности к аллергии. Непосредственная угроза есть у тех, у кого в анамнезе, например, в детстве были аллергические реакции на укусы насекомых, добавила Логина.Людям, которые уже замечали у себя аллергические проявления на укусы насекомых, она посоветовала быть особенно осторожными в весенне-летний период — не подходить к цветущим и ягодным кустам, в которых можно не заметить насекомое. «Инсектная аллергия, аллергия на укусы насекомых, опасна системными аллергическими реакциями анафилактического типа в виде шока или отека Квинке, которые могут привести к летальному исходу», — предупредила Логина.Аллерголог обратила внимание на то, что аллергикам с собой за город нужно брать не только антигистаминные препараты, но и кортикостероидные препараты в виде инъекций.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки