Раскрыты главные правила гигиены для сохранения сексуального здоровья

Сексолог Тамара Мартинес Фаринос заявила, что для сохранения сексуального здоровья необходимо соблюдать восемь простых правил гигиены.Как отметила Фаринос, мыть половые органы необходимо ежедневно. Также она призвала выбирать исключительно хлопчатобумажное нижнее белье и отказаться от использования парфюмированного мыла для очищения интимных зон.По словам сексолога, лобковые волосы не стоит сбривать полностью, так как они выполняют защитную функцию. При занятии сексом обязательно нужно пользоваться презервативами, напомнила она.В заключение Фаринос порекомендовала чистить зубы и мыть руки перед половым актом, избегать введения пениса во влагалище после анального секса без предварительной гигиены и ежегодно проходить медицинский осмотр.

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