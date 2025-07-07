После 40 лет следует сократить потребление некоторых продуктов: врач Русакова

Людям, перешагнувшим 40-летний рубеж, будет полезно есть меньше насыщенных жиров и быстро усваиваемых углеводов, считает врач-диетолог Дарья Русакова.В интервью врача Русаковой прозвучал совет, адресованный людям возрастом 40 лет и старше, о том, что им следует более строго оценивать свой рацион. Для укрепления здоровья присутствие некоторых продуктов в нем должно быть сокращено.«Сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки», - уточнила РусаковаСпециалистка добавила, что с возрастом человеческий организм производит все меньше ферментов, помогающих расщеплять и усваивать «тяжелую» пищу. С учетом этого употребление красного мяса эксперт рекомендует ограничить одним-двумя приемами в неделю. Также лучше строго дозированно употреблять цельное молоко, пшеничную муку, в которой содержится глютен.«Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых», - дополнила медик.Резюмируя, диетолог подчеркнула, что в возрасте после 40 лет особенно важно следить за тем, чтобы пища давала организму важные витамины, микроэлементы.

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