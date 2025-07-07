Врач Владимиров перечислил продукты, которые сгущают кровь
Врач Владимиров напомнил, что сгущение крови увеличивает риск возникновения тромбов и сосудистых закупорок, ведущих к нарушению кровоснабжения важнейших органов – сердца и головного мозга. Последствием таких нарушений могут быть инсульты и сердечные приступы.
«Кровь имеет жидкую составляющую - плазму и форменные элементы - клетки. Баланс между ними и определяет, насколько кровь разжижена или наоборот. К сгущению крови приводит уменьшение количества плазмы», - заметил Владимиров, беседуя с порталом «Доктор Питер».
Также медик сообщил о существовании ряда продуктов, способствующих сгущению крови. Специалист перечислил их:
Картофель.
Бананы.
Сахар, все сладости.
Алкоголь.
Газированные напитки.
Некоторая зелень: петрушка, укроп.
Грецкие орехи.
При наличии таких хронических нарушений как атеросклероз, сахарный диабет, варикоз потребление названных продуктов должно быть ограниченным, либо исключаться полностью.
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