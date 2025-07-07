Любителям одной сексуальной практики дали три совета по профилактике инфекций
«В анальной области и желудочно-кишечном тракте обитает множество бактерий и вирусов. Они могут попасть в рот и горло», — предупредил Соуза. Чтобы избежать различных инфекций, необходимо тщательно мыть анальную область водой и мылом с нейтральным рН, продолжил он.
При этом к спринцеванию, по словам специалиста, прибегать не стоит, так как оно приводит к нарушению микрофлоры и раздражению слизистой оболочки кишечника. Кроме того, во время анилингуса необходимо использовать специальные латексные салфетки или разрезанный презерватив. В заключение Соуза посоветовал отказаться от этой сексуальной практики при наличии открытых ран во рту или анальной области.
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