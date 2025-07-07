PMR: соблюдение средиземноморской диеты способствует снижению веса

Средиземноморская диета эффективна для снижения веса у пожилых людей и поощрения здорового образа жизни, но, по всей видимости, не оказывает никакого положительного влияния на умственную деятельность.Новое исследование с участием экспертов из Иллинойсского университета изучало влияние средиземноморской диеты на массу тела и когнитивные функции у пожилых людей.В рамках исследования 185 участников со средним возрастом 66 лет и средним индексом массы тела (ИМТ) 37,1 кг/м? были случайным образом разделены на три группы. Первая группа придерживалась средиземноморской диеты с ограничением калорий, а также выполняла программу упражнений.Вторая группа придерживалась исключительно средиземноморской диеты, тогда как участники третьей группы не подвергались никакому вмешательству и служили контрольной группой, сообщают исследователи.Вмешательство в питание длилось восемь месяцев, за которым последовал шестимесячный период наблюдения без активной поддержки. Соблюдение назначенной диеты, изменения веса и когнитивное развитие регистрировались в течение 14 месяцев.Исследователи объясняют, что анализ не выявил существенных различий между группами с точки зрения памяти, внимания и способности к обучению ни сразу после вмешательства, ни спустя еще шесть месяцев.Однако средиземноморская диета оказывает значительное влияние на пищевые привычки и вес, и участники, которые относились к группе со средиземноморской диетой, ограничением калорий и программой упражнений, показали значительно большую потерю веса , чем люди в других группах, по словам исследователей.Группа также считает, что наблюдаемые устойчивые изменения в рационе питания свидетельствуют о том, что пожилые люди могут продолжать придерживаться средиземноморской диеты и терять вес даже после завершения вмешательства.Хотя исследование не смогло продемонстрировать никаких прямых когнитивных преимуществ, результаты показывают, что реализованные вмешательства способствуют здоровому поведению, которое может оказать положительное долгосрочное влияние на здоровье, даже если это нельзя измерить немедленно.

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