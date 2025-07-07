Ходить босиком по траве полезно для осанки, утверждают врачи

Хождение босиком, особенно по траве или песку, позитивно отражается на осанке, рассказала юлия Фёдорова, травматолог-ортопед Lahta Clinic.Доктор поясняет: ходьба по траве или песку способствует лучшей сенсорной стимуляции стопы, а это позитивно действует на осанку и баланс тела и улучшает общее самочувствие. Людям с хронической болью в стопах при плантарном фасциите (пяточной шпоре) ходьба босиком облегчает боль. Хотя ряд экспертов считают, что результат может быть и обратным, реакция организма индивидуальна.Надо помнить: передвижение босиком по жестким, неровным или загрязненным поверхностям увеличивает риски травм, инфекций и прочих повреждений стоп. Что косвенно может навредить и спине из-за компенсаций в походке вследствие травм. Обувь была и остаётся защитой стопы от неблагоприятных погодных условий и механических воздействий.Ряд исследований говорят о влиянии ходьбы босиком на баланс тела, скорость передвижения и ряд биомеханических параметров, но и тут некоторые данные являются противоречивыми. Но вот кому следует быть особенно осторожными с такой ходьбой, это пациентам с диабетической стопой, плоскостопием и рядом других противопоказаний, по поводу которых стоит посоветоваться с врачом.

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