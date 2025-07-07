Россиянам рассказали о способах высыпаться в летнюю жару

Кардиолог и сомнолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева дала россиянам несколько советов, которые помогут хорошо высыпаться в летнюю жару.Золотарева отметила, что в первую очередь важно охладить и проветрить спальню. По ее словам, оптимальная температура для сна — 18-22 градусов Цельсия. «Максимально затемните комнату! Задерните плотные шторы, выключите все светодиодные индикаторы на технике и выбирайте дышащее постельное белье и пижаму из натуральных тканей — льна, хлопка, шелка, бамбука», — добавила врач.За полтора часа до сна сомнолог посоветовала принимать теплый душ или ванну. «Холодная вода вызывает спазм сосудов и может затруднить последующее охлаждение. Теплая же вода расширяет сосуды кожи, помогая телу эффективнее отдавать тепло после выхода из ванной», — пояснила она.Также, по словам Золотаревой, для хорошего сна ночью надо пить достаточное количество воды в течение дня. Обезвоживание усугубляет чувство усталости и вялости, но мешает спать. «Ключевое правило: основной объем воды выпивайте до 18-19 часов. За час до сна — только пару глотков, если очень хочется. При этом кофе, алкоголя и кофеинсодержащих напитков во второй половине дня и вовсе стоит избегать», — предупредила сомнолог.

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