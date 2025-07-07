Создатель грибной фермы: ежовик поможет сохранить молодость мозга

Ежовик гребенчатый можно встретить в лесу. Но во многих регионах собирать его нельзя, входит в Красную книгу. Однако он очень вкусный и полезный, рассказал создатель петербургской фермы для выращивания редких видов грибов Кирилл Аксенов.По его словам, гриб можно выращивать на дубовых опилках с зерном и другими органическими добавками. В том числе подойдет шелуха сои. При желании создать подходящие условия можно дома."Целый цикл занимает порядка двух месяцев где-то. От исходного мицелия до грибов", – рассказал Аксенов.Урожай можно не только употребить в пищу, из грибов готовится целебный экстракт."Ежовик известен широкой поддержкой когнитивных функций мозга. То есть это и нейропротекторное действие, связанное с такими возрастными заболеваниями, как Альцгеймер и Паркинсон, и ежедневная поддержка, которая нацелена на то, чтобы вы лучше фокусировались и не испытывали того, что называется мозговым туманом", – сказал Аксенов.

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