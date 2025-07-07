Врач Шишкин: занятия с фитнес-резинками могут ускорить обмен веществ

Упражнения с фитнес-резинками помогают ускорить обмен веществ, что способствует похудению, рассказал ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин.«Похудение происходит при дефиците калорий, когда вы тратите больше энергии, чем потребляете. Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий во время тренировки и после нее. Кроме того, они отлично дополняют кардионагрузки (бег, ходьба, велосипед), которые традиционно считаются основными для жиросжигания. Так что да, резинки помогают похудеть в комплексе с правильным питанием и другими видами активности», — отметил врач.Регулярные тренировки с постепенным увеличением сопротивления резинки (переход на более жесткие уровни) приводят к росту мышечного тонуса, улучшению рельефа и созданию более подтянутого, упругого силуэта, добавил доктор.«Резинки создают переменное сопротивление, которое заставляет мышцы работать интенсивнее на всех этапах движения. Они великолепно прорабатывают проблемные зоны, часто недоступные для базовых упражнений: ягодицы, внешнюю и внутреннюю поверхность бедер, заднюю поверхность рук, мышцы кора. Гантели обеспечивают постоянную нагрузку за счет силы тяжести, идеальны для базовых упражнений (приседания, выпады, тяги, жимы) и значительного наращивания силы и мышечной массы, особенно крупных групп. Фитнес-резинки дают переменное сопротивление (усиливается в пиковой фазе движения), отлично "добивают" мышцы, изолируют целевые группы (особенно мелкие и средние), улучшают стабильность суставов и активируют мышцы-стабилизаторы. Они незаменимы для работы над ягодицами и бедрами под разными углами», — заключил врач.

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