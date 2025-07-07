"Известия": в РФ резко вырос спрос на наборы для самолечения зубов на дому

Спрос на наборы для пломбирования зубов в домашних условиях вырос на российских маркетплейсах в первом полугодии 2025 года в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.Стоматологические наборы включают в себя пломбировочные материалы и инструменты. С их помощью можно временно закрыть кариес, сколы или другие дефекты до визита к врачу. Однако многие воспринимают эти меры не как временное средство, а как альтернативу полноценному лечению у стоматолога."Пользуюсь уже месяца два-три. Ситуация типичная — развалился зуб почти наполовину, ранее был запломбирован. Денег на нормальное лечение и на удаление сейчас нет, а с таким зубом спокойно не поешь", — цитирует издание отзыв одной из покупательниц.Одной из причин роста популярности таких наборов стало подорожание услуг стоматологов в стране. Между полноценным лечением за несколько тысяч рублей и временным решением в среднем за 900 рублей находятся те, кто выбирает второе.При этом врачи предупреждают, что самолечение может привести к разрушению зуба, воспалению и нагноению десны."Это не лечение — это маскировка симптомов, которая часто приводит к еще более серьезным последствиям", — заявила заведующая ортодонтическим отделением столичной клиники Виктория Радько.

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