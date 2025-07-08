Названа неочевидная летняя опасность в спальне

Врач-терапевт, сомнолог Сита Шах призвала летом не заправлять постель сразу после пробуждения.Шах пояснила, что привычка первым делом с утра заправлять постель может спровоцировать рост грибков и микроорганизмов на постельном белье. По ее словам, в течение ночи на него попадают пот и микроскопические частицы кожи из-за того, что тело выделяет тепло. «В жару этот эффект усиливается», — предупредила она.Врач утверждает, что, если заправить постель сразу, под одеялом образуется теплая и влажная среда, идеальная для роста микробов и аллергенов. Чтобы этого не произошло, нужно позволить воздуху и свету высушить излишнюю влагу. «Оставьте пододеяльник или простыню сложенными у изножья кровати, откройте окна, проветрите спальню и подождите 30-60 минут», — дала совет Шах.Врач-терапевт, сомнолог Сита Шах призвала летом не заправлять постель сразу после пробуждения. Неочевидную опасность в спальне из-за жары она назвала в беседе с Metro.Шах пояснила, что привычка первым делом с утра заправлять постель может спровоцировать рост грибков и микроорганизмов на постельном белье. По ее словам, в течение ночи на него попадают пот и микроскопические частицы кожи из-за того, что тело выделяет тепло. «В жару этот эффект усиливается», — предупредила она.Врач утверждает, что, если заправить постель сразу, под одеялом образуется теплая и влажная среда, идеальная для роста микробов и аллергенов. Чтобы этого не произошло, нужно позволить воздуху и свету высушить излишнюю влагу. «Оставьте пододеяльник или простыню сложенными у изножья кровати, откройте окна, проветрите спальню и подождите 30-60 минут», — дала совет Шах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки