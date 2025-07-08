Жертв гипертонии оказалось гораздо больше

Значительно больше людей на нашей планете страдают от повышенного артериального давления, чем это ожидалось. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета.Многие люди испытывают серьёзные колебания артериального давления из-за факторов образа жизни. Повышенное давление или гипертония - это хорошо известный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и особенно инсультов. При этом далеко не все люди ощущают, что имеют повышенное давление, упуская тем самым критически важное время для начала более эффективного и наименее затратного лечения. К такому выводу пришли британские учёныеОни полагают, что миллионы людей могут страдать от опасно высокого давления, даже не подозревая об этом, ещё и потому, что скачки этого показателя у них отмечаются только по ночам. Оказалось, что у каждого восьмого человека в возрасте от 40 до 75 вечером и ночью отмечается гипертония, а вот утром и днём давление бывает в норме. Следует напомнить, что при неконтролируемом давлении человека ожидают серьезные сердечно-сосудистые патологии. У здоровых людей давление обычно падает ночью, когда организм успокаивается и готовится ко сну. Однако исследование показало, что у 15% происходит нечто обратное.В работе приняли участие около 21 000 человек из Великобритании. Она показывает, что традиционный амбулаторный мониторинг врачами общей практики, которые обычно меряют давление у своих пациентов утром или днём, не столь эффективен. И лучше носить специальные круглосуточные мониторы артериального давления, которые дадут более исчерпывающую картинку о скачках этого показателя в течение всего дня.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки