Здоровье в детстве влияет на болезни в дальнейшей жизни

Здоровье в детстве влияет на риск более поздних заболеваний. Например, инфекция, такая как ветряная оспа в младенчестве или ожирение в молодом возрасте могут значительно повысить риск более поздних хронических заболеваний у мужчин.Новое исследование экспертов из Ноттингемского университета изучило уровень гормонов у молодых мужчин, чтобы определить, какие факторы в детстве и подростковом возрасте влияют на долгосрочную выработку гормонов.Ученые проанализировали данные известного лонгитюдного исследования «Дети девяностых» (также известного как лонгитюдное исследование родителей и детей компании Avon), которое проводится с 1990-х годов.Участники мужского пола находились под медицинским наблюдением с рождения, что позволило получить исчерпывающие данные о питании, течении инфекций, массе тела и образе жизни.В возрасте 24 лет были измерены уровни INSL3. Затем команда проанализировала, были ли какие-либо корреляции между уровнями гормонов и предыдущими факторами здоровья.Эксперты обнаружили, что у мужчин, имевших избыточный вес в детстве или ранней юности или перенесших ветряную оспу или другие инфекционные заболевания в раннем младенчестве, уровень INSL3 во взрослом возрасте был на 10–15 процентов ниже.«Мы знаем, что уровень гормона INSL3 у мальчиков и мужчин является надежным биомаркером способности яичек вырабатывать стероидный гормон тестостерон, который важен не только для репродуктивной функции, но и для общего благополучия», — объясняет автор исследования Ананд-Ивелл. «В этом новом исследовании мы обнаружили четкую связь между определенными факторами здоровья в детстве до полового созревания, когда яички еще развиваются, и последующим здоровьем мужчин по мере их старения».Это открытие особенно актуально, поскольку оно указывает на измененное развитие яичек даже в раннем возрасте. Это подчеркивает важность защиты от инфекций в младенчестве для предотвращения предотвратимых инфекционных заболеваний с потенциально долгосрочными последствиями.Результаты убедительно демонстрируют, что вмешательства в сферу здравоохранения следует начинать в детстве, а не во взрослом возрасте, и что, например, ожирение у мальчиков следует контролировать на ранней стадии, а риски заражения следует сводить к минимуму с помощью целенаправленной вакцинации.Кроме того, в настоящее время эксперты работают над так называемым высокопроизводительным анализом — лабораторной процедурой, которая в будущем могла бы быстро и надежно измерять уровень INSL3, например, в рамках плановых обследований для раннего выявления рисков для здоровья.В целом, исследование предлагает ценный подход, в том числе и в отношении профилактики возрастных заболеваний. И те, кто питался здоровой пищей, занимался спортом и был вакцинирован в детстве, могли бы не только быть более подтянутыми в зрелом возрасте, но и иметь лучший гормональный баланс, тем самым закладывая основу для здорового старения.

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