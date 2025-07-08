CDN: употребление фисташек на ночь может замедлить развитие диабета
В исследовании участвовал 51 взрослый человек с преддиабетом. В течение двух 12-недельных периодов участники поочередно включали в вечерний рацион либо углеводную закуску (15-30 граммов), либо 57 граммов фисташек. По завершении каждого этапа ученые испытуемые сдавали образцы кала для анализа состава микробиома кишечника.
Оказалось, что употребление фисташек заметно меняло состав кишечной микрофлоры. У участников, перекусывающих орехами, в организме возросло число так называемых «полезных» бактерий, включая Roseburia и представителей семейства Lachnospiraceae.
Ученые объяснили, что эти микроорганизмы вырабатывают короткоцепочечную жирную кислоту бутират. Она служит источником энергии для клеток толстой кишки, поддерживает целостность кишечного барьера и снижает воспаление.
Одновременно снижалось количество бактерий, связанных с неблагоприятными метаболическими эффектами. В частности, после употребления фисташек сокращалась популяция Blautia hydrogenotrophica. Этот микроорганизм, способен продуцировать вещества, вредные для почек и сердца.
По словам авторов работы, изменения в организме при употреблении фисташек могут со временем замедлить развитие диабета второго типа и снизить уровень хронического воспаления. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые планируют продолжить исследования.
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